Заниженная цена сделки не может быть единственным доказательством неуплаты налогов

Обвиняя компанию в искажении фактов хозяйственной жизни и доначисляя ей налоги, инспекторы должны учитывать судебную практику.

ФНС в письме от 05.07.2023 № БВ-4-7/8532 оценила перспективы региональных налоговиков выиграть в суде дело по доначислению налогов в ходе выездной проверки.

Ситуация такая: компания получила от взаимозависимого контрагента заем на 1,6 млн рублей. В счет погашения этого займа было передано имущество, стоимость которого налоговики оценили в 56,3 млн рублей.

То есть, имущество передано по заниженной стоимости.

Но только одного этого факта (занижение стоимости) – недостаточно.

Региональные налоговики не привели иные обстоятельства, установленные в ходе ВНП, которые могли бы указывать на несоответствие между оформлением сделки и содержанием хозяйственной операции, а также говорить о получении компанией необоснованной налоговой выгоды.

Поэтому ФНС советует им учитывать судебную практику.

В частности, в Определении ВС по делу № А40-63374/2015 говорится, что стороны договора свободны в определении цены. Поэтому низкая цена сама по себе не может служить самостоятельным основанием для вывода о неисполнении участником сделки обязанности по уплате налогов.

Вместе с тем большое отклонение цены от рыночной в совокупности с иными обстоятельствами спорных операций может иметь юридическое значение, если в ходе проверки установлены признаки получения необоснованной налоговой выгоды.

Такие признаки, в частности, перечислены в постановлении Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53.