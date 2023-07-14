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Ведение бизнеса

Минэкономразвития спешит на помощь инвесторам и предпринимателям

Минэкономразвития разработало инвестиционную карту: СКФО — портал для выбора места открытия бизнеса в субъектах округа.
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Разработанная инвестиционная карта, по мнению чиновников, поможет выбрать площадку для инвестпроекта, учитывая:

  • свободные инвестплощадки, их инфраструктуру;

  • действующие меры поддержки;

  • варианты приобретения земельного участка, здания, помещения;

  • близлежащие объекты потребительского рынка, преференциальные зоны и полезные ископаемые.

В дальнейшем министерство будет добавлять на карту сведения о других федеральных округах.

Специально для бухгалтеров индивидуальных предпринимателей на «Клерке» скоро пройдет крутой вебинар Бухгалтер ИП: от учета и налогов, до документооборота и личного кабинета. Проведет его потрясающий эксперт — Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом. Не пропустите!

Комментарии

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  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 1 час назад

    Только российским пенсионерам никто на помощь не спешит.... 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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