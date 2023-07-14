Минэкономразвития спешит на помощь инвесторам и предпринимателям

Разработанная инвестиционная карта, по мнению чиновников, поможет выбрать площадку для инвестпроекта, учитывая:
свободные инвестплощадки, их инфраструктуру;
действующие меры поддержки;
варианты приобретения земельного участка, здания, помещения;
близлежащие объекты потребительского рынка, преференциальные зоны и полезные ископаемые.
В дальнейшем министерство будет добавлять на карту сведения о других федеральных округах.
Специально для бухгалтеров индивидуальных предпринимателей на «Клерке» скоро пройдет крутой вебинар Бухгалтер ИП: от учета и налогов, до документооборота и личного кабинета. Проведет его потрясающий эксперт — Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом. Не пропустите!
Комментарии1
Только российским пенсионерам никто на помощь не спешит....