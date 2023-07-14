Госдума разрешила бесплатную выдачу электронных копий уставов из ЕГРЮЛ

Госдума приняла закон, разрешающий бесплатно заказать из единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ) электронные копии устава компании и внесенных в него изменений.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который вносит поправки в закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Это поможет сократить бумажный документооборот и снизить затраты предпринимателей на получение документов.

Сейчас за такими документами нужно обращаться в ИФНС или МФЦ. Плата за эту услугу составляет 200 рублей за каждый экземпляр в обычном порядке, 400 рублей — за срочное предоставление копии. Принятый Госдумой закон позволит получать электронные копии учредительных документов компаний из реестра бесплатно.

Новая норма может вступить в силу до конца текущего июля.