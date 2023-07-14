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Зарплата

Зарплатные предложения в первом полугодии 2023 выросли на 8%

На рынке труда — дефицит кадров, поэтому работодатели вынуждены повышать зарплаты.
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Самый высокий рост зарплатных предложений заметен в сфере офис-служб и бизнес-услуг — работодатели стали предлагать на 22% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Об этом сказано в исследовании сервиса Работа.ру. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Заметно выросли зарплатные предложения на вакансии для студентов и стажеров — также на 22%. На 16% увеличились предлагаемые зарплаты у сотрудников в сфере образования и науки. 

В индустрии красоты и здоровья предложения по зарплатам подросли на 14%, а в торговле на 12%. На 11% увеличились предложения от работодателей в отрасли недвижимости и строительства, а также для специалистов без специальной подготовки.  

В сфере маркетинга и рекламы, а также в финансовом секторе работодатели стали предлагать в среднем на 10% больше, чем в прошлом году. Зарплатные предложения для специалистов из сферы транспорта и логистики выросли на 9%, в сфере услуг и в отрасли производства — на 8%

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А у вас зарплата выросла? Поделитесь в комментариях

Комментарии

1
  • Логотип biyabem775
    biyabem775 27 минут назад

    alex

    еще бы не дефицит, в какой стране будут месяц работать за 300-400 баксов?

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