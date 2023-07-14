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НДФЛ

💥Не забудьте уплатить взносы на травматизм за июнь и НДФЛ за 2022 год

17 июля — последний день. Не пропустите!
83

Работодатели должны перечислить в СФР взносы на страхование от несчастных случаев за июнь 2023 года.

А ИП на ОСНО, адвокаты, нотариусы и физлица, которые получили в 2022 году облагаемые доходы — НДФЛ за 2022 год.

Крайний срок уплаты сдвинулся на 17 июля, так как 15 число в этом году выпадает на выходной.

Производственный календарь на 2023 год найдете здесь.

Комментарии

2
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    теперь не нужно писать за что уплатить

    Достаточно просто: "не забудьте уплатить"

    и это напоминание можно вообще не привязывать ни к каким датам, эту статью можно писать хоть каждый день.

    • Логотип понаехавший Тут
      понаехавший Тут 56 минут назад

      Не согласен. За травматизм надо платить у другое место/по другим реквизитам/в другое время 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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