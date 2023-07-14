💥Не забудьте уплатить взносы на травматизм за июнь и НДФЛ за 2022 год

17 июля — последний день. Не пропустите!

Работодатели должны перечислить в СФР взносы на страхование от несчастных случаев за июнь 2023 года.

А ИП на ОСНО, адвокаты, нотариусы и физлица, которые получили в 2022 году облагаемые доходы — НДФЛ за 2022 год.

Крайний срок уплаты сдвинулся на 17 июля, так как 15 число в этом году выпадает на выходной.

Производственный календарь на 2023 год найдете здесь.