💥Не забудьте уплатить взносы на травматизм за июнь и НДФЛ за 2022 год

Работодатели должны перечислить в СФР взносы на страхование от несчастных случаев за июнь 2023 года.
А ИП на ОСНО, адвокаты, нотариусы и физлица, которые получили в 2022 году облагаемые доходы — НДФЛ за 2022 год.
Крайний срок уплаты сдвинулся на 17 июля, так как 15 число в этом году выпадает на выходной.
Производственный календарь на 2023 год найдете здесь.
Комментарии2
Главный бухгалтер
теперь не нужно писать за что уплатить
Достаточно просто: "не забудьте уплатить"
и это напоминание можно вообще не привязывать ни к каким датам, эту статью можно писать хоть каждый день.
Не согласен. За травматизм надо платить у другое место/по другим реквизитам/в другое время