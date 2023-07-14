Депутаты предложили запретить продавать алкоголь в супермаркетах

Сегодня в Госдуму будет внесен законопроект, который ограничит продажу в супермаркетах. Если проект примут, то купить спиртное можно будет только в специализированных магазинах.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из авторов законодательной инициативы — глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР).
«ЛДПР давно, жёстко и последовательно выступает против алкоголизации общества. Спиртное убивает — и неумеренными дозами, и контрафактом в сомнительных точках, и пьяными драками. Однако очередной «сухой закон» не нужен, достаточно убрать алкоголь из розничных продуктовых магазинов в специализированные, где, кроме спиртного, больше ничего на витринах не будет. Никаких «спонтанных покупок бутылочки», когда пришёл в продуктовый за хлебом! И вход в такие спецмагазины — в режиме 18+», — написал Нилов в своем сообщении.
А что вы думаете по этому поводу? Поддержат законопроект?
Чтобы разобраться во всех изменениях в законодательстве 17 июля проводим вебинар на тему Все бухгалтерские изменения второго полугодия 2023: ЕНС, НДФЛ, сальдо, новые КБК аудитор расскажет о самом важном, что надо учесть в работе.
Спикер вебинара специализируется на налоговых изменениях и финансовой грамотности.
Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности на вебинаре расскажет про:
Новый порядок распределения ЕНС.
Продление срока, когда не начисляются пени.
Новые КБК в ВЭД.
Увеличивается список офшорных зон.
Новая форма декларации по акцизам.
Вводится xml формат электронного договора.
Упрощенная ликвидация компаний.
Шпаргалка по уведомлениям в июле.
Комментарии10
Финансовый директор
Нда... Других проблем нет у нас.
ну и чего, все супермаркеты закроются
Главный бухгалтер
Очередная бредятина и опять ЛДПР. Наркотиков поменьше принимайте, законовратели!
gnews spb
Зацените про маркетинг 😏
отсюдаhttps://m.ura.news/news/1052666507?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
лдпр приобрела КБ ?
вот тоже такой вопрос возник