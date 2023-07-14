Депутаты предложили запретить продавать алкоголь в супермаркетах

Сегодня в Госдуму будет внесен законопроект, который ограничит продажу в супермаркетах. Если проект примут, то купить спиртное можно будет только в специализированных магазинах.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из авторов законодательной инициативы — глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР).

«ЛДПР давно, жёстко и последовательно выступает против алкоголизации общества. Спиртное убивает — и неумеренными дозами, и контрафактом в сомнительных точках, и пьяными драками. Однако очередной «сухой закон» не нужен, достаточно убрать алкоголь из розничных продуктовых магазинов в специализированные, где, кроме спиртного, больше ничего на витринах не будет. Никаких «спонтанных покупок бутылочки», когда пришёл в продуктовый за хлебом! И вход в такие спецмагазины — в режиме 18+», — написал Нилов в своем сообщении.

А что вы думаете по этому поводу? Поддержат законопроект?

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