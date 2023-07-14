Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Законопроекты

Депутаты предложили запретить продавать алкоголь в супермаркетах

Сегодня в Госдуму внесут законопроект, ограничивающий продажу алкогольной продукции в супермаркетах.
190

Сегодня в Госдуму будет внесен законопроект, который ограничит продажу в супермаркетах. Если проект примут, то купить спиртное можно будет только в специализированных магазинах.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из авторов законодательной инициативы — глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР).

«ЛДПР давно, жёстко и последовательно выступает против алкоголизации общества. Спиртное убивает — и неумеренными дозами, и контрафактом в сомнительных точках, и пьяными драками. Однако очередной «сухой закон» не нужен, достаточно убрать алкоголь из розничных продуктовых магазинов в специализированные, где, кроме спиртного, больше ничего на витринах не будет. Никаких «спонтанных покупок бутылочки», когда пришёл в продуктовый за хлебом! И вход в такие спецмагазины — в режиме 18+», — написал Нилов в своем сообщении.

А что вы думаете по этому поводу? Поддержат законопроект?

Чтобы разобраться во всех изменениях в законодательстве 17 июля проводим вебинар на тему Все бухгалтерские изменения второго полугодия 2023: ЕНС, НДФЛ, сальдо, новые КБК аудитор расскажет о самом важном, что надо учесть в работе.

Спикер вебинара специализируется на налоговых изменениях и финансовой грамотности.

Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности на вебинаре расскажет про:

  1. Новый порядок распределения ЕНС.

  2. Продление срока, когда не начисляются пени.

  3. Новые КБК в ВЭД.

  4. Увеличивается список офшорных зон.

  5. Новая форма декларации по акцизам.

  6. Вводится xml формат электронного договора.

  7. Упрощенная ликвидация компаний.

  8. Шпаргалка по уведомлениям в июле.

Записаться на вебинар со скидкой, за 399 руб. вместо 1950 руб. не пропустите!

Комментарии

10
  • Логотип rorih
    rorih 1 час назад

    Финансовый директор

    Нда... Других проблем нет у нас. 

  • Логотип bogdanovv
    bogdanovv 1 час назад

    ну и чего, все супермаркеты закроются

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Очередная бредятина и опять ЛДПР. Наркотиков поменьше принимайте, законовратели!

  • Логотип gnews
    gnews 1 час назад

    gnews spb

    Кроме того, данный законопроект позволит исключить спонтанное приобретение алкогольной продукции, поскольку граждане осуществляющие покупку продуктов питания, вследствие атаки маркетинга (скидки, баллы и т.п) могут приобрести и алкогольную продукцию...

    Зацените про маркетинг 😏

    отсюдаhttps://m.ura.news/news/1052666507?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

  • Логотип SS-20
    SS-20 1 час назад

    лдпр приобрела КБ ?

    • Логотип sonik24
      sonik24
      1 час назад

      вот тоже такой вопрос возник

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Соппа Кирилл
Соппа Кирилл
Дробление бизнеса

Опцион — способ скрыть взаимозависимость в дроблении бизнеса? Разбор реального кейса

Хотя в каждом арбитражном деле по дроблению бизнеса суды говорят что взаимозависимость законом не запрещена, но тем не менее по видимому взаимозависимость являются главным фактором попадания компаний в предпроверочный анализ.

8
Логотип VnProgers
VnProgers
Автоматизация учета

Почему проваливаются проекты автоматизации: топ-5 новых причин

Ранее мы уже разбирали ключевые причины провала проектов по автоматизации учета. Пришло время для второй части: ещё 5 факторов, которые могут привести внедрение к краху. Изучите, чтобы не повторить ошибок.

Почему проваливаются проекты автоматизации: топ-5 новых причин
6
Логотип Клерк
Клерк
Обзоры для бухгалтера

С НДФЛ что-то произошло? А вы уже проверили сальдо и претензии налоговиков? Обзор новых тематических коллекций «Клерка»

Три свежих продукта от «Клерка», которые помогут вам разобраться с главными проблемами бухгалтера: ЕНС, НДФЛ и налоговой.

С НДФЛ что-то произошло? А вы уже проверили сальдо и претензии налоговиков? Обзор новых тематических коллекций «Клерка»
1
124
Логотип megapolis.grupp
megapolis.grupp
Мошенничество

Кредит по СМС. Можно ли оспорить кредит взятый для мошенников?

Уже многим из нас звонили из «службы безопасности банка» и иных контор, которыми прикрываются мошенники. Сегодня мы рассмотрим одну из подобных историй.

Кредит по СМС. Можно ли оспорить кредит взятый для мошенников?
42
Логотип Консоль.Про
Консоль.Про
Самозанятые

Как сотрудничать с самозанятыми через ЭДО

К 2024 году бизнес планируют перевести на электронный документооборот. Самозанятые — полноценные участники рынка и плательщики налогов в бюджет. Рассказываем, как сотрудничать с ними через ЭДО. 

Как сотрудничать с самозанятыми через ЭДО
88
Логотип Инмар (Inmar)
Инмар (Inmar)
Учет в торговле

Преимущества синхронизации чеков возврата в розничной торговле с бухгалтерской системой

Синхронизация чеков на возврат с бухгалтерией означает, что все возвраты, сделанные на онлайн кассе, должны быть автоматически переданы в бухгалтерскую систему для учета и дальнейшего формирования отчетности.

Преимущества синхронизации чеков возврата в розничной торговле с бухгалтерской системой
50
Логотип Action Digital School
Action Digital School

Гайд инструментов 1С аналитика: как бухгалтеру использовать их в работе

Мы собрали информацию об основных и дополнительных инструментах аналитика 1С и делимся с вами. Они будут полезны не только самим специалистам, но и людям со смежными профессиями, например, бухгалтерам. Освоив их и начав применять в работе, вы с легкостью сможете анализировать деятельность компании, составлять отчеты и оптимизировать бизнес-процессы.

Гайд инструментов 1С аналитика: как бухгалтеру использовать их в работе
47
Логотип 1CVDGB
1CVDGB
ЭДО в кадровом учете

Пошаговый переход на кадровый ЭДО. С чего начать?

Работа отдела кадров — это масса бумаг, которые нужно грамотно составить, вовремя подписать и довести информацию до лиц, указанных в документах. Облегчить процесс позволяет введение ЭДО (электронного документооборота). Встает вопрос: с чего начать?

Пошаговый переход на кадровый ЭДО. С чего начать?
64
Логотип 1С:Апрель Софт
1С:Апрель Софт
Отчетность

Отчетность организации на ОСНО за первое полугодие 2023: что и куда сдавать

Организации, которые применяют основную систему налогообложения, регулярно сдают отчетность в налоговую и СФР. Кроме того, в зависимости от вида деятельности и размера бизнеса, большинство компаний вынуждены сдавать формы в органы статистики. Расскажем, какие отчеты, в какие сроки и куда подают организации по итогам первого полугодия 2023 года.

Отчетность организации на ОСНО за первое полугодие 2023: что и куда сдавать
64
Читать еще