Как узнать главные новости дня за три минуты ⏳

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«Ночной бухгалтер» — это ежедневный обзор самых топовых новостей дня, тех, которые обсуждают бухгалтеры, профессиональных и не очень.

Главная «фишка» в том, что это не обычный обзор, а авторский, его готовит лично главный редактор «Клерка». Поэтому, здесь не просто новости, а капелька личного суждения и немного юмора от редакции.

Почитайте один из самых популярных выпусков июля № 1472 Заявления Егорова рассердили бухгалтеров: он сказал, что у бизнеса стало меньше платежек, а у бюджета больше денег.

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