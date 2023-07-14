Как узнать главные новости дня за три минуты ⏳

«Ночной бухгалтер» — это ежедневный обзор самых топовых новостей дня, тех, которые обсуждают бухгалтеры, профессиональных и не очень.
Главная «фишка» в том, что это не обычный обзор, а авторский, его готовит лично главный редактор «Клерка». Поэтому, здесь не просто новости, а капелька личного суждения и немного юмора от редакции.
Почитайте один из самых популярных выпусков июля № 1472 Заявления Егорова рассердили бухгалтеров: он сказал, что у бизнеса стало меньше платежек, а у бюджета больше денег.
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Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Ночной бухгалтер
Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
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