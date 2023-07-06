Заявления Егорова рассердили бухгалтеров: он сказал, что у бизнеса стало меньше платежек, а у бюджета больше денег. 🎪«Ночной бухгалтер» № 1472

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Тишь да гладь И всё то у нас хорошо — бюджет пополняется, платежек меньше, проблемы с зачетами и невыясненными платежами к минимуму свели. Только почему-то бухгалтеры пишут сотни комментариев в чат ФНС, требуя разобраться с неполадками и внезапными долгами, а под новостью о заявлениях главы ФНС появляется вот такое: Аналогичную тему обсуждают в посте нашего шеф-редактора в Трибуне. Там бухгалтеры тоже в недоумении:

Рука помощи Понадобилась бухгалтеру, который запутался в расчетах среднесписочной численности в РСВ. Сотрудники в организации появились в июне, в результате подсчетов выходит, что ССЧ = 0 человек. К слову, СФР (а раньше ФСС) не нравится такое число в отчетах. Начисления есть — а людей нет, как так? И наоборот, когда стояла цифра 1 (один сотрудник — директор), а начислений не было (допустим, компания приостановила деятельность), просили ставить 0, а то у них, какие-то соотношения контрольные не сходились. А как вы поступаете? Поделитесь в комментариях с коллегами.

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Не пишите такое в ЛНА, а то оштрафуют Когда бухгалтеру приходится самому вести кадровый учет, составлять трудовые договоры и ЛНА, которые должны делать профессиональные кадровики, он может ошибиться. Стоимость неверных формулировок и нарушений приведет к крупным штрафам. Например, вы знаете, что Роструд не одобряет выплату зарплаты в последний день месяца, не понравится проверяющим и фиксированная выплата аванса. А вот какие даты для выплаты заработной платы самые удобные и безопасные с точки зрения законодательства — рассказал эксперт в этой статье.

Рубрика: распутывалка Помогаем бухгалтерам и предпринимателям разобраться в сложных терминах, запутанных статьях законов и не сильно понятных разъяснениях ФНС. Сегодня рассказываем, в чем разница между зачетом взносов ИП в резерв с ЕНС и зачетом взносов для уменьшения налога на УСН. Когда вы подаете заявление на зачет взносов в резерв, то переносите суммы уплаченных взносов с ЕНС в резерв, из которого ФНС их может изъять только при определенных обстоятельствах, например, когда денег на ЕНС не хватит для погашения текущей задолженности по налогам. Чтобы зачесть взносы в уменьшение налога на УСН никаких заявлений не подается, нужно просто поддерживать положительное сальдо на ЕНС (или сумму резерва взносов) в той сумме, на которую вы уменьшаете налог. Но есть нюансы. Подробнее их разобрали в новости.

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