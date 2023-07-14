Первичку по основным средствам надо хранить, пока они амортизируются. И потом еще 5 лет

Документы, которые влияют на расчет и уплату налогов надо хранить 5 лет.

Такая норма заложена в статье подпункте 8 пункта 1 статьи 23 НК.

При расчете налога на прибыль в состав расходов включают амортизацию основных средств. Для ее расчета нужно знать первоначальную стоимость ОС.

Таким образом документы о покупке ОС нужно хранить. Срок хранения (5 лет) считается с того момента, как закончилась начисляться амортизация в налоговом учете.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.06.2023 № 03-03-06/1/54118.

Напомним, что для целей бухгалтерского учета амортизацию считают по нормам ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

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