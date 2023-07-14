Первичку по основным средствам надо хранить, пока они амортизируются. И потом еще 5 лет

Такая норма заложена в статье подпункте 8 пункта 1 статьи 23 НК.
При расчете налога на прибыль в состав расходов включают амортизацию основных средств. Для ее расчета нужно знать первоначальную стоимость ОС.
Таким образом документы о покупке ОС нужно хранить. Срок хранения (5 лет) считается с того момента, как закончилась начисляться амортизация в налоговом учете.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.06.2023 № 03-03-06/1/54118.
Напомним, что для целей бухгалтерского учета амортизацию считают по нормам ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
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ФСБУ 5/2019 «Запасы»;
ФСБУ 25/2018 «Аренда»;
ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;
ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;
ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»;
ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».
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