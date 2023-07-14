Москвичи могут подавать судебные иски через МФЦ

Жители Москвы теперь могут подавать иски в суды общей юрисдикции через Многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ).

У жителей Москвы появилась возможность подать заявление в судчерез МФЦ, об этом сообщили на портале Судов общей юрисдикции города Москвы.

Через МФЦ можно будет подать исковое заявление, а при помощи дополнительных сервисов, которые запустят в ближайшее время, можно будет составить сам иск — «Интерактивный помощник», определить подсудность — «Модуль определения подсудности», а также рассчитать размер госпошлины — «Калькулятор пошлин».

Доступ к этим сервисам можно получить на сайте Мосгорсуда, авторизовавшись с помощью Госуслуг.