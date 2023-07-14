С НДФЛ что-то произошло? А вы уже проверили сальдо и претензии налоговиков? Обзор новых тематических коллекций «Клерка»

Как писать сильные заголовки: 7 способов с примерами

Хороший заголовок отражает суть статьи: читатель понимает, что ждать от материала, поэтому охотно кликает на заголовок и сразу переходит к содержанию. Например, в этой статье большинство людей не прочитают то, что сейчас читаете вы, а сразу пойдут за советами. В статье рассказываю, как писать так же.