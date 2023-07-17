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ЕНП (единый налоговый платеж)

Переплата 2022 года по налогу не освобождает от обязанности сдавать на него уведомления в 2023 году

Если в 2022 году компания переплатила налог на имущество, в этом году этот налог (или как-то другой) можно уплатить меньше на эту переплату. Но уведомление все равно надо сдать.
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Уведомление сдают на исчисленную сумму налога, по нему налоговики проведут начисление и спишут с ЕНС деньги в бюджет.

Даже если аванс по налогу на имущество полностью перекрывается этой переплатой, уведомление на него надо было сдать.

Бухгалтер не сдала уведомление, полагая, что раз была переплата по конкретному КБК, то уведомления надо сдавать лишь когда начисленный налог станет больше той прошлогодней переплаты.

Этот вопрос обсуждают на нашем форуме.

Бухгалтера смутили разъяснения ФНС, по которым сдавать уведомление не надо, если оплата прошла в 2022 году (письмо от 01.03.2023 № БС-4-21/2346@).

Однако эти разъяснения касались имущественных налогов за 2022 год.

Для налогов 2023 года таких нюансов нет. Уведомления на них нужны.

Коллеги подсказывают, что уведомление – это как бы черновая декларация.

В письме от 14.03.2023 № БС-4-21/2873@ ФНС сообщает, что если не сдать уведомление, деньги, предназначенные для налога на имущество, не будут распределены по реквизитам КБК и ОКТМО в региональный бюджет. Перечисленные деньги просто будут числится на ЕНС.

В итоге совокупная обязанность будет сформирована не по уведомлению (которое не сдали), а по сообщению, которое составляют налоговики на имущественные налоги организаций.

Впрочем, напомним, что до конца этого года пеней за несдачу уведомления не будет, если на сальдо ЕНС весь год хватало денег на этот налог.

О том, что на авансы по имущественным налогам нужны уведомления по ЕНП, ФНС также сообщала в письме от 14.03.2023 № БС-4-21/2873@.

Участники обсуждения подсказывают, что прошлогодняя переплата по налогу на имущество сейчас уже находится на сальдо ЕНС в виде ЕНП.

Оттуда деньги будут списывать в бюджет на основании уведомлений. Если их не сдать, то списания не произойдет, ведь ФНС не знает, что произошло начисление.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Qugo
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