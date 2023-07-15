Поправили поправки по ЕНС и налогам: плюс 100 страниц в законопроекте

В законопроекте с масштабными поправками в НК РФ было 209 страниц, ко второму чтению их стало 303.

Речь идет о законопроекте № 369931-8.

Еще прошлым летом Минфин разместил для обсуждения проект с поправками в НК РФ по мотивам положений основных направлений налоговой политики. В марте 2023 года его внесли в Госдуму, но через несколько дней «вынесли» обратно.

Затем обновленная версия законопроекта (изменили нормы про НДФЛ сотрудников-дистанционщиков, работающих за границей) была внесена в Госдуму 31 мая.

20 июня прошло первое чтение законопроекта.

19 июля запланировано второе чтение. Поправки ко второму чтению уже опубликованы.

Среди поправок – в том числе, изменения по ЕНС, по фиксированным взносам.

Норма про два уведомления на НДФЛ осталась в неизменном виде.

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