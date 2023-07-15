🔥 Страховые взносы будут автоматически резервировать сразу после сдачи уведомления

По страховым взносам будет автоматический зачет по уведомлению по ЕНП без заявления о зачете. Аналогичное правило с 29 июня уже действует для НДФЛ.

Поправки внесут в статью 78 НК РФ. Эти поправки содержатся в законопроекте № 369931-8 ко второму чтению.

Напомним, с 29 июня по НДФЛ работает такое правило: вы сдаете уведомление и на следующий рабочий день на основании этого уведомления (без заявления о зачете) с вашего сальдо ЕНС забирают деньги и резервируют их под будущую уплату НДФЛ. Права на отмену такого зачета у вас нет.

Например, вы сдадите уведомление 25 июля, а 26 июля с вашего ЕНС забирают деньги в резерв, даже если сам НДФЛ вы пока не платили.

Такое же правило будет по страховым взносам. Оно заработает с 1 октября 2023 года.

Если в уведомлении сумма на НДФЛ + страховые взносы будет больше, чем сальдо ЕНС на этот момент, то сначала будут зачитывать НДФЛ, а потом уже – страховые взносы.

Внесут новый пункт 9 в статью 78 НК РФ. Впрочем, кое-что в этой норме взывает вопросы.

Вот как будет:

В случае поступления уведомления, РСВ, содержащих информацию об уплаченной сумме страховых взносов, до наступления установленного срока ее уплаты сумма денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС, в размере, не превышающем сумму страховых взносов, подлежащую уплате на основании такого уведомления, РСВ, зачитывается налоговым органом не позднее дня, следующего за днем поступления уведомления, РСВ, в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате страхового взноса.

Вместе с тем в уведомлении и РСВ указывают начисленную сумму взносов, а не уплаченную.

Возможно, речь идет о фиксированных взносах ИП, а под уведомлением понимается платежка-02. Но сейчас ФНС утверждает, что уведомление на фиксированные взносы не нужно.