📈 Перевод налогов из резерва в сальдо ЕНС начнут с меньшей суммы

Поправки внесли ко второму чтению законопроекта № 369931-8.

Отмена зачета происходит в таком случае:

вы подали заявление на отмену зачета;

у вас образовался долг по какому-то налогу.

Сейчас в этой норме сказано, что отмена зачета идет последовательно начиная с наиболее ранних сроков уплаты, указанных вами ранее в заявлениях о зачете.

Теперь в НК РФ пропишут алгоритм действий, если идет отмена зачета, а все налоги в резерве имеют одинаковый срок уплаты.

В этом случае отмена зачета пойдет начиная с меньшей суммы.

То есть, отмена зачета будет не в пропорции «кусочком» от каждого налога, а сначала с одного налога, потом (если не хватит денег) с другого и т. д.

Если с резерва надо снять 1 000 рублей, а там у вас два налога на 2 000 рублей и на 3 000 рублей с одинаковым сроком уплаты, с резерва снимут 1 000 рублей от первого налога, который зарезервирован на 2 000 руб. (потому что он меньше).