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Фиксированные взносы ИП

⛔ Уменьшать налоги по УСН и ПСН можно будет только на взносы ИП за текущий год независимо от факта уплаты

Сейчас для уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы их нужно уплатить в текущем году. А за какой год будут эти взносы – неважно. Эту норму изменят.
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Уменьшать налог текущего года можно будет только на взносы, подлежащие уплате в текущем году. Это правило касается ИП без наемных работников.

Причем взносы признаются подлежащими уплате в текущем году даже в том случае, если 31 декабря попадает на выходной день и срок их уплаты по НК РФ – первый рабочий день следующего года.

Для целей УСН это будут взносы текущего года.

Но будет исключение. В 2023 – 2025 годах можно будет учесть в уменьшение налога по УСН фиксированные взносы, уплаченные за периоды до 2023 года.

То есть, если вы в 2023 году платили взносы за 2021 и 2022 годы, то на них можно уменьшить налог по УСН за 2023 год.

Аналогично и в 2024 и 2025 годах. Можно уменьшить налог на взносы за 2021 и 2022 годы, уплаченные с опозданием в 2024 или 2025 годах.

Уменьшить налог по УСН в 2024 году на взносы за 2023 – нельзя, даже если вы их уплатите в 2024 году.

Вместе с тем условие об уплате фиксированных взносов убирают.

Уменьшение налога идет на взносы, подлежащие уплате (не уплаченные, а подлежащие уплате).

Таким образом, налог по УСН за 2023 год можно уменьшить на фиксированные взносы за 2023 год (у которых срок уплаты 09.01.2024) независимо от факта их уплаты, а также на взносы за прошлые годы, если они были уплачены в 2023 году.

Отсюда следует, что на взнос 1% за 2023 год уменьшить УСН за 2023 год нельзя. Ведь они подлежат уплате в 2024 году. Но будем ждать разъяснений Минфина на этот счет.

Аналогичное правило будет и для ПСН. При этом если патент был уменьшен на весь годовой взнос, а потом у ИП утратила силу госрегистрация или он перешел на НПД, то налоговики пересчитают патент без учета лишнего уменьшения. На это у них есть два года.

Комментарии

2
  • Логотип doors06
    doors06 7 минут назад

    Очередная издевка над ИП-шниками!

  • Логотип бух2007
    бух2007
    4 минуты назад

    То есть Минфин думал-думал и ничего не придумал на тему, как зафиксировать уплату взносов, если все идет на ЕНП.

    Заявление о зачете, платажка-02, положительное сальдо ЕНС - это все суррогаты.

    Решили вопрос кардинально. Вообще убрали условие об уплате.

    То есть, я могу весь свой аванс за 1 кв уменьшить на все фиксы за весь год? Только на том основании, что мне их все равно придется заплатить когда-нибудь

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