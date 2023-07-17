Уведомление об уменьшении налога по ПСН на взносы можно будет отправить через личный кабинет

Сейчас в НК прописаны такие способы сдачи уведомления на уменьшение патента на взносы: электронно по ТКС с КЭП и на бумаге. Будет еще один способ.

Сдать такое уведомление можно будет электронно через личный кабинет. Но его также придется подписать квалифицированной электронной подписью.

Такую поправку внесли ко второму чтению законопроекта № 369931-8.

Кстати, правила уменьшения налога по ПСН на фиксированные взносы поменяли. Об этом читайте тут.

Если будет отказ в уменьшении патента на фиксированные взносы, налоговики сообщат об этом в течение 20 дней со дня получения уведомления на уменьшение.

Отказ придет через личный кабинет или по почте заказным письмом.

В случае отказа налога надо уплатить без учета уменьшения. Но можно подать повторное уведомление на уменьшение.