Уведомление об уменьшении налога по ПСН на взносы можно будет отправить через личный кабинет

Сдать такое уведомление можно будет электронно через личный кабинет. Но его также придется подписать квалифицированной электронной подписью.
Такую поправку внесли ко второму чтению законопроекта № 369931-8.
Кстати, правила уменьшения налога по ПСН на фиксированные взносы поменяли. Об этом читайте тут.
Если будет отказ в уменьшении патента на фиксированные взносы, налоговики сообщат об этом в течение 20 дней со дня получения уведомления на уменьшение.
Отказ придет через личный кабинет или по почте заказным письмом.
В случае отказа налога надо уплатить без учета уменьшения. Но можно подать повторное уведомление на уменьшение.
Комментарии