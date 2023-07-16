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Банки

В России могут повысить лимит переводов самому себе без комиссий

В России решили повысить лимит переводов самому себе без комиссий до 30 млн руб. в месяц.
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Лимит переводов без комиссии на свои счета в других банках могут увеличить до 30 млн. руб. Планы установить такой лимит подтвердили в комитете Думы по финрынку, об этом сообщает «РБК».

Также стало известно, что кредитные организации не смогут ограничивать число операций в рамках этой суммы.

Напомним, сейчас у клиентов банков есть возможность переводить до 100 000 руб. в месяц без комиссий через систему быстрых платежей (СБП). Если объем операций превысил эту сумму, то перевод облагается комиссией в размере 0,5%, но не более 1500 руб.

О других важных изменениях вы можете узнать на нашем вебинаре Важные изменения по НДФЛ, ЕНС и 6-НДФЛ за полугодие. Рассмотрим, как изменения по НДФЛ влияют на расчет 6-НДФЛ. Разберемся во всех важных изменениях, чтобы не допустить ошибок. Записывайтесь!

Спикер вебинара специализируется на проблемах бухгалтеров уже больше 20 лет!

Оксана Каверина,руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» на вебинаре расскажет про:

  1. Новый порядок списания НДФЛ с ЕНС: что изменилось и как это влияет на другие налоги.

  2. Изменения по уведомлениям:

  3. досрочное списание НДФЛ с ЕНС по уведомлениям;

  4. кто теперь обязан сдавать уведомления по НДФЛ дважды в месяц.

  5. Как отражать НДФЛ за март и июнь в расчете 6-НДФЛ за полугодие.

Не пропустите!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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