В России могут повысить лимит переводов самому себе без комиссий

В России решили повысить лимит переводов самому себе без комиссий до 30 млн руб. в месяц.

Лимит переводов без комиссии на свои счета в других банках могут увеличить до 30 млн. руб. Планы установить такой лимит подтвердили в комитете Думы по финрынку, об этом сообщает «РБК».

Также стало известно, что кредитные организации не смогут ограничивать число операций в рамках этой суммы.

Напомним, сейчас у клиентов банков есть возможность переводить до 100 000 руб. в месяц без комиссий через систему быстрых платежей (СБП). Если объем операций превысил эту сумму, то перевод облагается комиссией в размере 0,5%, но не более 1500 руб.

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