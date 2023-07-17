В Сбербанк завезли банкноты в 5 и 10 рублей

«В ближайшее время мы ожидаем дополнительные партии, после чего новые банкноты будут направлены для работы в отделения банка и клиентам, получающим услуги по доставке размена» — ответил Сбербанк на запрос «Коммерсанта».
Банк России вернул в обращение купюры номиналом 5 и 10 руб. в марте. В некоторые субъекты РФ новые банкноты поступили еще в конце 2022 года. Купюры вместо монет решили печатать из-за роста цен на металл для чеканки.
Комментарии1
Главный бухгалтер
У меня они в коллекции хроняться. Доставать теперь?