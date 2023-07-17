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ЕНП (единый налоговый платеж)

👉 Платежка-01 не лишает в дальнейшем права на платежку-02

Если по какому-то конкретному налогу однажды сдать уведомление по ЕНП, то платить этот налог платежкой-02 уже будет нельзя. В этом случае вы автоматически переходите на уведомления.
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Но если вы уплатили какой-то налог платежкой-01, не сдавая уведомление, права на платежку-02 вы не теряете.

Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтер собирается уплатить отсроченные страховые взносы за 2022 год на конкретный КБК, потому что все остальные налоги компания также платит на КБК платежками-02 без сдачи уведомлений.

Участники обсуждения подсказывают, что по отсроченным взносам уведомление не нужно, поэтому их надо платить в виде ЕНП платежкой-01.

Бухгалтер беспокоится, что платежка-01 может в дальнейшем лишить права на платежк-02.

Но повода для беспокойства тут нет.

Права на платежку-02 лишает уведомление по ЕНП, а не платежка-01.

Основание – пункт 14 статьи 4 Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ.

Если уплатить налог платежкой-01 и сдать уведомление, права на платежки-02 не будет.

Если уплатить налог платежкой-01 и не сдавать уведомление (потому что оно не нужно), то право на платежки-02 сохранится.

Платежка со статусом 02 и КБК конкретного налога одновременно выполняет роль уведомления по ЕНП. Если уведомление по данному налогу не предусмотрено, то платежка-02 будет равнозначна платежке-01.

Налоги, по которым не нужны уведомления (НДС, налог на прибыль и т. д.) можно платить платежками-01, а налоги, по которым нужны уведомления (НДФЛ, взносы и т. д.) – платежками-02.

Комментарии

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