Грузовые перевозки подорожали на 38% с начала года

Тарифы на грузоперевозки по самым популярным направлениям с начала 2023 года поднялись на 38%, на 10% — за последние три месяца.

При этом за первое полугодие спрос на автомобильные грузоперевозки по России вырос на 61%, только в мае—июне в годовом выражении он увеличился практически вдвое, сообщает «Коммерсантъ».

Одной из причин подорожания специалисты также называют дефицит водителей категории Е.

«Дефицит кадров провоцирует рост зарплат, и сейчас непросто найти водителей на дальние магистрали даже за 190–200 тыс. руб. Доля затрат на персонал в перевозках составляет около 25–30%»,— говорит коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский.

Много транспорта переведено на новые территории, так как оплата там выше, чем в привычной географии.

При этом число заявок на перевозки из европейских стран резко упало (на 60–80%). А наибольший рост показали Китай, Турция, Узбекистан и Казахстан.

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