Новые сторублевые банкноты скоро появятся в столице

ЦБ сообщил, что обновленные банкноты номиналом 100 руб. появятся в Московском регионе в ближайшее время.

Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно, и будут использоваться наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 года.

«В ближайшее время в столичном регионе появятся новые банкноты номиналом 100 руб., которые уже начали распространяться в других регионах страны. Их дизайн отличается от купюр образца 1997 г., и они имеют более усовершенствованную защиту», — цитируют пресс-службу ЦБ «Ведомости».

Банк России представил новую летом прошлого года. Преобладающими цветами новой банкноты стали оранжевый и оливковый. На лицевой стороне купюры номиналом 100 рублей — фрагмент Спасской башни Московского Кремля, на обратной — памятник солдату из мемориала в Ржеве. Также на На банкноте есть QR-код страницы ЦБ.