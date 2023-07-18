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ПСН

Региональные власти смогут ежегодно увеличивать стоимость патентов для ИП на коэффициент-дефлятор

Сейчас, чтобы увеличить потенциально возможный доход по ПСН, региональные власти должны издать новый закон. Эту систему упростят.
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В статье 346.43 НК пропишут еще одно право для региональных властей в части ПСН.

Можно будет предусматривать ежегодную индексацию размеров потенциально возможного дохода по всем или отдельным видам деятельности по ПСН, на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год.

Такую поправку внесли ко второму чтению законопроекта № 369931-8.

Таким образом, власти могут один раз установить потенциальный доход, а потом ежегодно он будет автоматически индексироваться на коэффициент.

Кстати, раньше для ПСН был коэффициент-дефлятор (п. 9 ст. 346.43 НК), но с 2021 года его отменили.

Комментарии

1
  • Логотип rorih
    rorih 19 минут назад

    Финансовый директор

    Ну тогда по аналогии с УСН, надо и реальный доход по ПСН увеличивать на коэффициент дефлятор то же, а то как то однобоко получается. Туту играем, тут не играем, а тут рыбу заворачивали...

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