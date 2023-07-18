Региональные власти смогут ежегодно увеличивать стоимость патентов для ИП на коэффициент-дефлятор

Сейчас, чтобы увеличить потенциально возможный доход по ПСН, региональные власти должны издать новый закон. Эту систему упростят.

В статье 346.43 НК пропишут еще одно право для региональных властей в части ПСН.

Можно будет предусматривать ежегодную индексацию размеров потенциально возможного дохода по всем или отдельным видам деятельности по ПСН, на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год.

Такую поправку внесли ко второму чтению законопроекта № 369931-8.

Таким образом, власти могут один раз установить потенциальный доход, а потом ежегодно он будет автоматически индексироваться на коэффициент.

Кстати, раньше для ПСН был коэффициент-дефлятор (п. 9 ст. 346.43 НК), но с 2021 года его отменили.