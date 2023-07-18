Алкобизнес будут проверять чаще: власти предлагают добавить новые индикаторы риска по контрою за алкоголем

Власти планируют расширить перечень индикаторов риска по контролю за алкоголем, которые используются ведомствами в качестве повода для проведения проверок.

Власти ужесточат контроль за производителями и продавцами алкоголя. Надзорным ведомствам увеличат количество индикаторов риска нарушений, при выявлении которых принимают решение о проведении проверок. На федеральном уровне количество показателей планируют увеличить с 11 до 18, пишут «Ведомости».

Из-за моратория на проверки (действует до 2030 года), количество нарушений в алкосегменте выросло. Минэкономразвития предложил разрешить проводить проверки без согласования с прокуратурой. Также борьбой с фальсификатом займутся Росалкогольрегулирование и ЦРПТ.

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