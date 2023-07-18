Tinkoff eCommerce открыл библиотеку кейсов. В ней селлеры найдут практические советы для бизнеса

Среди лекторов Лекторий Tinkoff eCommerce — представители Почты России, MPGO, Краснополянской косметики, DNK Russia и другие. Эксперты известных брендов делятся практическими советами: как выстраивать честные отношения бренда и аудитории, какие инструменты и лайфхаки можно использовать при работе на маркетплейсах и почему надо все подвергать сомнению.

Опыт экспертов будет полезен как предпринимателям, уже активно ведущим бизнес на маркетплейсах, так и новичкам в сфере онлайн-торговли. Сервис бесплатный, воспользоваться им может любой пользователь, не только клиенты «Тинькофф».

На данный момент в библиотеку вошли выступления с Лекториев Tinkoff eCommerce в Уфе, Казани и Краснодаре, но образовательная площадка будет пополняться новыми историями.

«Мы видим, что бизнес на маркетплейсах интересует все большее число предпринимателей в российских регионах. Согласно данным наших опросов, почти 40% селлеров нуждаются в дополнительных знаниях и обращаются за экспертизой к специалистам», — заявил директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов.

По данным аналитиков Tinkoff eCommerce и Tinkoff Data, за год сумма покупок на маркетплейсах выросла во всех российских городах-миллионниках, но максимальные показатели были зафиксированы в Красноярске (+81%), Омске (+80%), Челябинске (+52%), Новосибирске (+52%) и Уфе (+50%).