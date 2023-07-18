Потери от пожара включают в расходы для налога на прибыль

К внереализационным расходам, в частности, относятся потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Что это за потери и как их подтвердить, рассказал Минфин в письме от 15.05.2023 № 03-03-06/1/43813.

К потерям, в частности, относится стоимость уничтоженных или испорченных:

запасов;

товаров;

материалов;

иного имущества, принадлежащего организации.

Материальные потери от пожара для признания их в качестве внереализационных расходов, могут быть подтверждены такими документами: