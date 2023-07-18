Потери от пожара включают в расходы для налога на прибыль

Что это за потери и как их подтвердить, рассказал Минфин в письме от 15.05.2023 № 03-03-06/1/43813.
К потерям, в частности, относится стоимость уничтоженных или испорченных:
запасов;
товаров;
материалов;
иного имущества, принадлежащего организации.
Материальные потери от пожара для признания их в качестве внереализационных расходов, могут быть подтверждены такими документами:
справка Государственной противопожарной службы МЧС;
протокол осмотра места происшествия;
акт о пожаре, которым устанавливается причина возгорания;
акт инвентаризации, в котором фиксируется стоимость утраченного имущества;
справка о прекращении уголовного дела.
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