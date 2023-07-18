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Налог на прибыль

Потери от пожара включают в расходы для налога на прибыль

К внереализационным расходам, в частности, относятся потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.
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Что это за потери и как их подтвердить, рассказал Минфин в письме от 15.05.2023 № 03-03-06/1/43813.

К потерям, в частности, относится стоимость уничтоженных или испорченных:

  • запасов;

  • товаров;

  • материалов;

  • иного имущества, принадлежащего организации.

Материальные потери от пожара для признания их в качестве внереализационных расходов, могут быть подтверждены такими документами:

  • справка Государственной противопожарной службы МЧС;

  • протокол осмотра места происшествия;

  • акт о пожаре, которым устанавливается причина возгорания;

  • акт инвентаризации, в котором фиксируется стоимость утраченного имущества;

  • справка о прекращении уголовного дела.

Комментарии

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