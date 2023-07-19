В Госдуме предложили использовать материнский капитал для инвестиций

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким внесут сегодня на рассмотрение палаты законопроект об использовании средств материнского капитала на инвестиционном счете с целью получения пассивного дохода.
Такая инициатива поможет спасти средства маткапитала от инфляции и приведет к получению дополнительного пассивного дохода, считает лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
Бывают случаи, когда использовать маткапитал для улучшения жилищных условий у семьи нет необходимости, а оплачивать обучение ребенка в высшем учебном заведении рано. При этом средства лежат «мертвым грузом», обесцениваясь из-за инфляции, —цитирует слова депутата ТАСС.
Помимо дохода от инвестирования, граждане смогут получить дополнительные средства за счет инвестиционного налогового вычета — максимум можно получить 52 тысячи рублей в год. После закрытия ИИС вложенные деньги маткапитала будут возвращены на счет Фонда пенсионного и социального страхования. Их можно будет направить на улучшение жилищных условий или на другие предусмотренные законом цели.
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