Одни и те же документы не надо повторно представлять в ИФНС

Если налоговики требуют от вас документы, которые фигурировали в предыдущем налоговом требовании и которые вы уже предоставляли, отправлять их второй раз не надо.

Вопрос разбирают в разделе «Клерк.Консультации».

Основание – пункт 5 статьи 93 НК РФ.

Есть исключение из этого правила. Повторно надо сдать документы, если:

ранее вы сдавали подлинники документов, и инспекция вернула их;

инспекция утратила документы вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

В иных случаях подавать документы повторно не надо. Вместо этого в ответ на требование инспекции нужно направить уведомление (п. 3 ст. 93 НК РФ). Сделать это нужно в течение срока, отведенного на исполнение требования.

Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 24.04.2019 № ММВ-7-2/204@.

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