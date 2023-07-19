Одни и те же документы не надо повторно представлять в ИФНС

Вопрос разбирают в разделе «Клерк.Консультации».
Основание – пункт 5 статьи 93 НК РФ.
Есть исключение из этого правила. Повторно надо сдать документы, если:
ранее вы сдавали подлинники документов, и инспекция вернула их;
инспекция утратила документы вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
В иных случаях подавать документы повторно не надо. Вместо этого в ответ на требование инспекции нужно направить уведомление (п. 3 ст. 93 НК РФ). Сделать это нужно в течение срока, отведенного на исполнение требования.
Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 24.04.2019 № ММВ-7-2/204@.
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