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Общество

В Трибуне обсуждают на какие машины пересядут депутаты, отказавшись от своих иномарок

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил организовать открытый аукцион, на котором будут распроданы иностранные автомобили из недружественных стран, которыми депутаты пользуются сейчас. А на эти деньги закупить отечественный автопром.
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В начале июля глава Минфина — Силуанов заявил о готовности его ведомства первым перейти на отечественные автомобили. Его поддержали многие ведомства, в том числе Госдума.

«Представляется целесообразным организовать распродажу на открытых аукционах автомобилей, производителями которых являются компании из «недружественных стран» и которые сейчас используются государственными служащими и депутатами Государственной думы и сенаторами Совета Федерации», — заявил Даванков РИА Новости.

Пользователи «Клерка» обсуждают в Трибуне пересядут наши чиновники на Лады и москвичи или нет.

Бухгалтеры предполагают, что чиновники выберут Aurus .
Aurus Senat

Как вам такая машина?

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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