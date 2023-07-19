В Трибуне обсуждают на какие машины пересядут депутаты, отказавшись от своих иномарок

В начале июля глава Минфина — Силуанов заявил о готовности его ведомства первым перейти на отечественные автомобили. Его поддержали многие ведомства, в том числе Госдума.
«Представляется целесообразным организовать распродажу на открытых аукционах автомобилей, производителями которых являются компании из «недружественных стран» и которые сейчас используются государственными служащими и депутатами Государственной думы и сенаторами Совета Федерации», — заявил Даванков РИА Новости.
Пользователи «Клерка» обсуждают в Трибуне пересядут наши чиновники на Лады и москвичи или нет.
Как вам такая машина?
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