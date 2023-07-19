ФНС продолжает приём заявок на вступление в налоговый мониторинг

Заявление нужно подать не позднее 1 сентября 2023 года.
К заявлению прикладывают:
регламент информационного взаимодействия;
информацию об организациях и физических лицах, которые прямо или косвенно участвуют в компании (доля такого участия должна составлять более 25%);
учетную политику для целей налогообложения организации;
информацию об организации системы внутреннего контроля, контрольные процедуры и оценку уровня СВК организации.
Для вступления в налоговый мониторинг организация должна соответствовать критериям: общая сумма налогов более 100 млн рублей, выручка и стоимость чистых активов – 1 млрд рублей.
Показатели рассчитываются по данным бухгалтерской отчетности за прошлый календарный год.
По результатам рассмотрения документов налоговая инспекция до 1 ноября примет решение о проведении или отказе в проведении налогового мониторинга.
Отказать могут, если организация не представила нужные документы, не выполнила условия, прописанные в п. 3 ст. 105.26 НК, а также требования регламента информационного взаимодействия и системы внутреннего контроля, сообщает ФНС.
Комментарии