«Сбер» может открыть филиал банка в Бангладеш

Банк готовит документы, которые позволят открыть филиал в южноазиатской стране.

Сбербанк обратился в Банк Бангладеш, чтобы открыть филиал банка в южноазиатской стране. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на издание BDNews24.

«Сбер» уже провел две встречи с местным Центробанком, однако пока никаких конкретных решений принято не было.

Открытие филиала нужно согласовывать с правительством страны, поэтому «Сбер» будет обращаться в МИД Бангладеш.

Сейчас у Сбербанка есть только один заграничный филиал в Индии, Нью-Дели. В 2023 году банк планирует открыть офис в Мумбаи.

Недавно мы писали, что «Сбер» продал подразделение в Австрии.