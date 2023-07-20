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Налоговый мониторинг

Компаниям, которые собираются применять налоговый мониторинг, на 20% понизят планку

На налоговый мониторинг смогут перейти организации с оборотом от 800 млн рублей и величиной уплаченных налогов в размере 80 млн рублей.
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Минфин и ФНС собираются распространить режим налогового мониторинга. Для бизнеса, который хочет применять этот режим налогообложения, на 20% понизят планку. Об этом пишут «Ведомости».

Сейчас к налоговому мониторингу могут присоединиться компании с оборотом от 1 млрд рублей, с активами на ту же сумму, а также те, кто уплатил налогов на 100 млн рублей.

Ведомства собираются изменить пороговые значения и установить их на уровне 800 млн рублей и 80 млн рублей.

Предполагается, что мониторинг позволяет снизить административную нагрузку на предприятия. В нем смещается акцент с наказания за налоговые нарушения на их предупреждение, на недопущение их совершения.

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Собеседник издания добавил, что мониторинг дает прогнозируемость фискальной нагрузки, с ним можно быстрее закрывать налоговый период и снизить количество истребуемых документов.

С 2016 по 2023 годы в налоговом мониторинге стало участвовать 445 компаний.

Комментарии

1
  • Логотип J&K Lawyers Russia
    J&K Lawyers Russia 10 минут назад

    Управляющий партнерООО Джей энд Кей Лоерз

    бесплатный сыр....

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