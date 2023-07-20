В стоимость ОМС могут включить платные медицинские услуги

Платные медицинские услуги в государственных учреждениях могут войти в состав сервиса, который предоставляется по полисам ОМС. Об этом пишут «Ведомости».
Минздрав предложил к зампреду правительства Татьяне Голиковой включить затраты на оказание платных услуг в обязательную медицинскую страховку. Это может привести к подорожанию платных услуг на 7-20%.
Президент Национальной ассоциации негосударственных медицинских организаций Илья Шилькрот считает, что государственные медицинские организации используют средства ОМС для покрытия расходов на платные услуги.
Новая схема страхования будет похожа на перекрестное субсидирование.
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