В стоимость ОМС могут включить платные медицинские услуги

Если в затраты по ОМС войдут платные медуслуги, то их стоимость может вырасти на 7-20%.

Платные медицинские услуги в государственных учреждениях могут войти в состав сервиса, который предоставляется по полисам ОМС. Об этом пишут «Ведомости».

Минздрав предложил к зампреду правительства Татьяне Голиковой включить затраты на оказание платных услуг в обязательную медицинскую страховку. Это может привести к подорожанию платных услуг на 7-20%.

Президент Национальной ассоциации негосударственных медицинских организаций Илья Шилькрот считает, что государственные медицинские организации используют средства ОМС для покрытия расходов на платные услуги.

Новая схема страхования будет похожа на перекрестное субсидирование.