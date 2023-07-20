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Первичные документы

Первичку можно хранить как на бумаге, так и в электронном виде

Минфин уточнил вид и срок хранения первички, подтверждающей первоначальную стоимость ОС.
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Минфин в своем письме от 13.06.2023 № 03-03-06/1/54118 разъяснил, что статья 23 НК обязывает компании и ИП в течение пяти лет хранить данные бухгалтерского и налогового учета, а также других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих доходы, расходы и уплату налогов.

Также министерство напоминает, что документы, образующиеся в деятельности организации, в том числе первичку, можно храниться не только на бумажных носителях, но и в электронном виде.

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Комментарии

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