Доходы в бухучете отражают по нормам ПБУ 9/99

Инструкция по внедрению: пошаговый план автоматизации процессов. От идеи до организации работы

Сейчас в бизнесе происходит информационная глобализация. Данные появляются очень быстро, и человек не всегда может качественно и оперативно превратить их в информацию — а именно на основе информации сформировать бизнес-решения. С этой задачей помогает автоматизация. Из статьи вы узнаете, когда пора внедрять автоматизацию, и как к ней подготовиться.