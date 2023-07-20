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Бухгалтерский учет

Доходы в бухучете отражают по нормам ПБУ 9/99

Правила формирования в бухучете информации о доходах коммерческих организаций установлены ПБУ 9/99 «Доходы организации».
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Об этом напоминает Минфин в письме от 23.06.2023 № 07-01-09/58430.

В частности, по ПБУ 9/99 доходами не признаются:

  • НДС;

  • предоплата;

  • задаток;

  • залог;

  • погашение кредита (займа).

Кстати, некоторые правила бухучета описаны уже не в ПБУ, а в ФСБУ.

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Комментарии

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