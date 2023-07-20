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Отчетность в СФР

Будет новый формат электронной доверенности для сдачи отчетов в СФР

Уполномоченный представитель работодателя при сдаче отчетности в СФР осуществляет свои полномочия, в том числе на основании электронной доверенности. Формат этой доверенности поменяют.
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На федеральном портале опубликован проект СФР.       

Сейчас электронный формат доверенности утвержден постановлением Правления ПФР от 21.04.2022 № 63п. Этот документ признают утратившим силу.

В проекте приводится пример новой электронной доверенности.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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