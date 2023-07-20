Будет новый формат электронной доверенности для сдачи отчетов в СФР

На федеральном портале опубликован проект СФР.
Сейчас электронный формат доверенности утвержден постановлением Правления ПФР от 21.04.2022 № 63п. Этот документ признают утратившим силу.
В проекте приводится пример новой электронной доверенности.
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