Будет новый формат электронной доверенности для сдачи отчетов в СФР

Проверки розницы и общепита. Как обезопасить бизнес от лишних вопросов

Контроль со стороны государства меняется. Правительство продлило мораторий на проверку предприятий и предпринимателей, относящихся к среднему и малому бизнесу, до конца 2023 года. Однако отменили не все проверки, ФНС так же инспектирует организации и ИП, а если есть основания, может провести и внеплановую проверку. Есть нововведения.