У должников и банкротов будут изымать загранпаспорта

Приставы и пограничники будут изымать загранпаспорта, чтобы должники наверняка знали об исполнительном производстве и не сталкивались с сюрпризами при попытке покинуть страну. Документ вернут после погашения долга.

Те, кто включен в списки невыездных должников и банкротов, рискуют остаться без заграничного паспорта. Об этом пишет «RG.RU».

Федеральные ведомства намерены прописать порядок изъятия загранпаспортов у невыездных должников и банкротов. Вернуть свои документы можно будет только после выплаты долга.

Изъятые паспорта отправятся в государственный орган, который выдал этот документ. Чтобы его вернуть, нужно погасить задолженности и прийти в миграционную службу.

За пять месяцев 2023 года в списки невыездных попали больше 6,6 млн человек. При попытке выехать из страны, граница перед должниками будет закрыта. В перспективе пограничники могут забрать загранпаспорт.

Сейчас хотят сделать, чтобы документ изымали судебные приставы еще до того, как человек решит пересечь границу.

Стоит отметить, что и ранее, до принятия рассматриваемого закона, у некоторых категорий граждан можно было изымать паспорта в случае, если их право на выезд из РФ было ограничено, — сказал вице-президент Гильдии Российских адвокатов Никита Филиппов.

По закону, должника должны заранее уведомить, что в отношении него идет исполнительное производство, и что он может попасть с стоп-лист на границе.

На практике такая система не всегда работает, нужно периодически проверять себя в базе судебных приставов. С новым подходом должник будет точно знать, что границы для него закрыты.

Пока что изъять загранпаспорт могут, если человек получил доступ к государственной тайне или его призвали на военную службу, или сам документ пришел в негодность, стал недействительным.

Ведомства вместо паспорта предоставят официальную бумагу, по которой документ будет можно вернуть.