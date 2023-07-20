Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Управление по осуществлению финансовых санкций Минфина Великобритании (OFSI) удовлетворило просьбу бизнесмена Олега Тинькова и исключило его из санкционных списков.

С 20 июля с Олега Тинькова Великобритания сняла заморозку активов и запрет на оказание трастовых услуг. В санкционном списке его имени больше нет.

Бизнесмен попал под британские санкции, подразумевающие запрет на въезд и заморозку активов, спустя месяц после начала спецоперации на Украине. В марте этого года Тиньков обратился к властям Британии с просьбой снять с него ограничения. Также с просьбой снять санкции с господина Тинькова к британским властям обращался миллиардер, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон.

Хотя Олег Тиньков и был богатым российским бизнесменом, он никогда не был олигархом» — заявил Брэнсон в своей просьбе.

Видимо, просьбы были услышаны. «Произведено одно аннулирование (делистинг) в рамках санкционного режима в отношении России», — сказано в обновлениях к санкционному списку, пишут РБК. Имени Тинькова в нем теперь нет.