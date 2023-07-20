Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Санкции 2022-2023

Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Управление по осуществлению финансовых санкций Минфина Великобритании (OFSI) удовлетворило просьбу бизнесмена Олега Тинькова и исключило его из санкционных списков.
5

С 20 июля с Олега Тинькова Великобритания сняла заморозку активов и запрет на оказание трастовых услуг. В санкционном списке его имени больше нет.

Бизнесмен попал под британские санкции, подразумевающие запрет на въезд и заморозку активов, спустя месяц после начала спецоперации на Украине. В марте этого года Тиньков обратился к властям Британии с просьбой снять с него ограничения. Также с просьбой снять санкции с господина Тинькова к британским властям обращался миллиардер, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон.

Хотя Олег Тиньков и был богатым российским бизнесменом, он никогда не был олигархом» — заявил Брэнсон в своей просьбе.

Видимо, просьбы были услышаны. «Произведено одно аннулирование (делистинг) в рамках санкционного режима в отношении России», — сказано в обновлениях к санкционному списку, пишут РБК. Имени Тинькова в нем теперь нет.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Марат Самитов
    Марат Самитов
    Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Как можно попасть в чёрный список Центрального банка и получить блокировку счёта. Бизнес и налоги

    В этом видео я расскажу, когда и при каких условиях вы, как директор организации или индивидуальный предприниматель, можете попасть в черный список Центрального Банка и получить блокировку счета.

    8
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    26
    Логотип ily_
    ily_
    Маркетплейсы

    Сертификация зонтов или какое слово возникло сначала: зонт или зонтик. А какой разрешительный документ нужен на зонты?

    В это не очень жаркое лето, когда дождь идет чаще, чем хотелось, зонт — самый необходимый аксессуар. Чтобы зонтик не подвел в самый ответственный момент, важно, чтобы он был качественный, то есть соответствовал нормам безопасности и качества.

    Сертификация зонтов или какое слово возникло сначала: зонт или зонтик. А какой разрешительный документ нужен на зонты?
    20
    Логотип IT+Insurtech
    IT+Insurtech
    Общество

    Престижная работа: результаты опроса соискателей. Где круче всего работать?

    Служба исследований hh.ru провела опрос соискателей, чтобы выяснить, работу в каких отраслях они считают наиболее престижной, а в каких — наименее престижной. Опрос проводился с 20 по 30 июня 2023 среди 1602 российских соискателей.

    Престижная работа: результаты опроса соискателей. Где круче всего работать?
    46
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обучение для бухгалтеров

    Корпоративное обучение бухгалтеров. Как прокачать своих сотрудников на «Клерке»?

    Когда вы планируете прокачать знания ваших сотрудников, то в первую очередь хотите обучите их своему продукту. Сделайте так, чтобы люди знали все тонкости именно в вашем сегменте. В нашей системе контроля обучения с помощью корпоративного кабинета «Клерк.Премиум» кто платит, тот и заказывает музыку, система отталкивается именно от ваших пожеланий.

    Корпоративное обучение бухгалтеров. Как прокачать своих сотрудников на «Клерке»?
    2
    60
    Логотип Константин Чупырь
    Константин Чупырь
    Выездные налоговые проверки

    Тук-тук-тук! Здравствуйте! К вам выездная налоговая проверка. Вы нас не ждали, а мы уже приперлись. Часть №3

    «Выездная налоговая проверка — это когда налоговый инспектор может прийти к вам домой и спросить: «А где тут ваш офис?»» © Константин Чупырь 2023.

    Тук-тук-тук! Здравствуйте! К вам выездная налоговая проверка. Вы нас не ждали, а мы уже приперлись. Часть №3
    5
    134
    Читать еще