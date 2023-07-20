Карты UnionPay от «Тинькофф» перестанут работать 21 июля за границей

Ограничения не влияют на использования карт UnionPay в России.

Как пишут Ведомости, служба поддержки «Тинькофф» сообщила, что банк уточняет, в каких странах карты будут работать.

1. Если у вас есть карта этой платежной системы, она перестанет работать за рубежом с 21 июля. Рекомендуем снять наличные в ближайшее время. В России карты продолжат работать как обычно.

2. В ближайшее время мы прекратим выпуск карт платежной системы Union Pay, — сообщается в официальном канале Тинькофф в Телеграм.