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Карты UnionPay от «Тинькофф» перестанут работать 21 июля за границей

После введения санкций использовать карты за границей не получится, банк рекомендует клиентам снять с них наличные.
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Ограничения не влияют на использования карт UnionPay в России.

Как пишут Ведомости, служба поддержки «Тинькофф» сообщила, что банк уточняет, в каких странах карты будут работать.

1. Если у вас есть карта этой платежной системы, она перестанет работать за рубежом с 21 июля. Рекомендуем снять наличные в ближайшее время. В России карты продолжат работать как обычно.

2. В ближайшее время мы прекратим выпуск карт платежной системы Union Pay, — сообщается в официальном канале Тинькофф в Телеграм.

Сегодня банк Тинькофф попал под санкции США и Канады, а с Олега Тинькова Великобритания, напротив, сняла санкции.

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Комментарии

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