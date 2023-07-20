Банк Тинькофф и Алексей Кудрин попали под новые санкции

Как сообщает Forbes, перечисленные банки попали под строгие ограничения — их включили в SDN-лист. Активы банков и контролируемых ими структур будут заблокированы.
Также под санкции попал ПСКБ Банк.
Тинькофф банк в своем телерам-канале уже дал комментарии к событию.
Напомним, что сегодня Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова.
«Российская газета» сообщает, что новые санкции ввела и Канада. В список подсанкционных компаний попали:
банки Точка и Тинькофф;
Билайн, МТС, Мегафон, Tele2;
система платежей Yandex Pay;
карты «Мир»;
Лахта Парк и Лахта Плаза;
авиакомпания Charter Green Light;
Московское городское общество казаков.
В список канадских санкции вошли и физлица из числа российских шоу-менов, актеров и певцов: Иван Охлобыстин, Никита Михалков, Филипп Киркоров, Тимати, Иосиф Пригожин и певица Валерия, Юлия Чичерина, Дмитрий Харатьян и Schaman.
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