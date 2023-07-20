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Санкции 2022-2023

Банк Тинькофф и Алексей Кудрин попали под новые санкции

Санкции ввели США. В список попали Тинькофф Банк, банк «Солидарность», банк «Юнистрим», Локо-Банк, а также ряд других организаций и государственных деятелей, среди последних Алексей Кудрин.
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Как сообщает Forbes, перечисленные банки попали под строгие ограничения — их включили в SDN-лист. Активы банков и контролируемых ими структур будут заблокированы.

Также под санкции попал ПСКБ Банк.

Тинькофф банк в своем телерам-канале уже дал комментарии к событию.

Напомним, что сегодня Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова.

«Российская газета» сообщает, что новые санкции ввела и Канада. В список подсанкционных компаний попали:

  • банки Точка и Тинькофф;

  • Билайн, МТС, Мегафон, Tele2;

  • система платежей Yandex Pay;

  • карты «Мир»;

  • Лахта Парк и Лахта Плаза;

  • авиакомпания Charter Green Light;

  • Московское городское общество казаков.

В список канадских санкции вошли и физлица из числа российских шоу-менов, актеров и певцов: Иван Охлобыстин, Никита Михалков, Филипп Киркоров, Тимати, Иосиф Пригожин и певица Валерия, Юлия Чичерина, Дмитрий Харатьян и Schaman.

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