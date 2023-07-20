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НДС

👶 На горшки и пеленки снизят ставку НДС

Расширят перечень детских товаров, облагаемых НДС по ставке 10%.
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В Госдуму внесен правительственный законопроект с поправками в статью 164 НК (подпункт 2 пункта 2).

НДС с 20% до 10% будет снижен на такие товары:

  • стулья;

  • стульчики для кормления;

  • манежи;

  • велосипеды;

  • детские удерживающие устройства для автомобилей;

  • бутылочки;

  • соски (включая пустышки);

  • горшки;

  • ванночки;

  • горки для купания новорожденных;

  • пеленки.

Перечень кодов детских товаров для ставки НДС 10% утвержден постановлением Правительства от 31.12.2004 № 908.

После внесения поправок в НК РФ этот перечень тоже придется обновить.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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