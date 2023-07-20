👶 На горшки и пеленки снизят ставку НДС

В Госдуму внесен правительственный законопроект с поправками в статью 164 НК (подпункт 2 пункта 2).
НДС с 20% до 10% будет снижен на такие товары:
стулья;
стульчики для кормления;
манежи;
велосипеды;
детские удерживающие устройства для автомобилей;
бутылочки;
соски (включая пустышки);
горшки;
ванночки;
горки для купания новорожденных;
пеленки.
Перечень кодов детских товаров для ставки НДС 10% утвержден постановлением Правительства от 31.12.2004 № 908.
После внесения поправок в НК РФ этот перечень тоже придется обновить.
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