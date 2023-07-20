🚚 Для дальнобойщиков предложили увеличить лимит суточных с 700 до 1 200 рублей

Такую инициативу ведомство направило в Минфин.
Поясним, речь идет не о командировках, а о разъездном характере работы. На данный момент в НК РФ для таких работников нет лимита суточных. Компания может установить любой размер (письмо Минфина от 20.05.2021 № 03-15-06/38668).
Но скоро такой лимит будет – 700 рублей как для командировок и полевого довольствия.
Норму внесут законопроектом № 369931-8. Накануне он принят во втором чтении.
Минтранс просит для водителей увеличить эту нормы до 1 200 рублей, передает РБК.
Комментарии5
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
а почему только дальнобойщикам??? а другим?? Хотя бы представляют, как прожить на 700 р. в день (особенно в Москве)
Джон Вокер
Опять в заголовке не пойми что написано (((
Лимита суточных для дальнобойщиков нет. Но в заголовке его почему-то поднимают с 700 до 1200.
вчера его практически ввели
подскажите ,где и как и когда?
Финансовый директор
Скажу больше, лимита по суточным нет ни для кого, есть лимит не облагаемый НДФЛ 😀