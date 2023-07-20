Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

🚚 Для дальнобойщиков предложили увеличить лимит суточных с 700 до 1 200 рублей

Необлагаемая НДФЛ и взносами сумма суточных – 700 рублей в день. Для дальнобойщиков этот лимит надо повысить до 1 200 рублей, считает Минтранс.
102

Такую инициативу ведомство направило в Минфин.

Поясним, речь идет не о командировках, а о разъездном характере работы. На данный момент в НК РФ для таких работников нет лимита суточных. Компания может установить любой размер (письмо Минфина от 20.05.2021 № 03-15-06/38668).

Но скоро такой лимит будет – 700 рублей как для командировок и полевого довольствия.

Норму внесут законопроектом № 369931-8. Накануне он принят во втором чтении.

Минтранс просит для водителей увеличить эту нормы до 1 200 рублей, передает РБК.

Комментарии

5
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    а почему только дальнобойщикам??? а другим?? Хотя бы представляют, как прожить на 700 р. в день (особенно в Москве)

  • Логотип Bopohac
    Bopohac 1 час назад

    Джон Вокер

    Опять в заголовке не пойми что написано (((

    Лимита суточных для дальнобойщиков нет. Но в заголовке его почему-то поднимают с 700 до 1200.

    • Логотип бух2007
      бух2007
      50 минут назад

      Лимита суточных для дальнобойщиков нет.

      вчера его практически ввели

      • Логотип RayaYARA
        RayaYARA 37 минут назад

        подскажите ,где и как и когда?

    • Логотип rorih
      rorih 31 минуту назад

      Финансовый директор

      Скажу больше, лимита по суточным нет ни для кого, есть лимит не облагаемый НДФЛ 😀

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Клерк.Премиум
Клерк.Премиум
Обучение для бухгалтеров

📢 Внимание, бухгалтеры! 50 курсов с сертификатами, 600 вебинаров, безлимитные консультации, 800 разборов - всего за 2499 руб./мес.

Только до 31 июля бухгалтерский сервис обучения и консультаций Клерк.Премиум будет стоить 2499 руб. в месяц.

📢 Внимание, бухгалтеры! 50 курсов с сертификатами, 600 вебинаров, безлимитные консультации, 800 разборов - всего за 2499 руб./мес.
4
194
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Инвестиции

Как привлечь инвестиции: способы, этапы и виды инвестиционных соглашений

Самый простой и понятный способ получить финансирование — кредитование. Но если у компании нет собственных активов, взять кредит в банке довольно сложно. Выход — получить капитал от инвесторов. В этой статье расскажем о том, какие способы привлечения инвестиций существуют, и какие инвесторы подойдут для различных целей и компаний.

Как привлечь инвестиции: способы, этапы и виды инвестиционных соглашений
1
4
Логотип Светлана Беляева
Светлана Беляева
Оптимизация налогообложения

Оптимизация расходов на персонал и исполнителей: налоговые последствия и риски

Неверное применение методов налоговой оптимизации и ошибки в учете приводят бизнес к значительным налоговым рискам, а топ-менеджеров и учредителей к субсидиарной и уголовной ответственности. О том, как правильно оптимизировать расходы, рассказываю в сегодняшнем видео.

1
30
Логотип Lexintel
Lexintel
Иностранные работники

Патент или РВП. Что выгоднее

Использование труда иностранцев, особенно в таких отраслях, как строительство, клининг и общепит, приобретает все большую популярность. Но, чтобы иметь возможность законно трудиться на территории РФ, иностранец должен иметь РВП или трудовой патент. Разберем, в чем отличие двух этих документов, какой выгоднее и быстрее оформить.

Патент или РВП. Что выгоднее
52
Логотип Лариса_Терентьева
Лариса_Терентьева
Первичные документы

Автоматическое закрытие акта. Небольшой лайфхак для договора оказания услуг

Если ваш бизнес занимается оказанием услуг, то в ваш стандартный договор обязательно нужно включить один очень важный пункт.

84
Логотип Консалтинг Онлайн
Консалтинг Онлайн
Уставный капитал

Увеличение уставного капитала ООО. За счет чего происходит увеличение УК

При создании общества с ограниченной ответственностью часто устанавливается минимальный размер уставного капитала. Однако, это может создавать некоторые проблемы в будущей хозяйственной деятельности. Общество с небольшим уставным капиталом не является привлекательным для потенциальных партнеров, поэтому оптимальным решением является увеличение уставного капитала.

Увеличение уставного капитала ООО. За счет чего происходит увеличение УК
189
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Не айс. Делюсь опытом инвестиций в краудлендинг Jetlend

В сентябре прошлого года решил попробовать новый для себя инвестиционный инструмент — краудлендинг. Выбор пал на Джетленд, который, собственно, номер 2 в краудлендинге после Потока. Если совсем грубо, то это займы МСБ от частных инвесторов, для МСБ это аналог кредитов или облигаций, но дешевле. Показывает доходность 35%, но… на самом деле нет.

Не айс. Делюсь опытом инвестиций в краудлендинг Jetlend
3
34
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Компенсации работникам

Учет компенсации работнику расходов на ГСМ и ремонт личного авто

Рассматриваются особенности учета по налогу на прибыль затрат на компенсацию работнику расходов на ГСМ и ремонт личного транспорта, используемого в служебных целях.

1
43
Читать еще