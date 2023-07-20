🚚 Для дальнобойщиков предложили увеличить лимит суточных с 700 до 1 200 рублей

Необлагаемая НДФЛ и взносами сумма суточных – 700 рублей в день. Для дальнобойщиков этот лимит надо повысить до 1 200 рублей, считает Минтранс.

Такую инициативу ведомство направило в Минфин.

Поясним, речь идет не о командировках, а о разъездном характере работы. На данный момент в НК РФ для таких работников нет лимита суточных. Компания может установить любой размер (письмо Минфина от 20.05.2021 № 03-15-06/38668).

Но скоро такой лимит будет – 700 рублей как для командировок и полевого довольствия.

Норму внесут законопроектом № 369931-8. Накануне он принят во втором чтении.

Минтранс просит для водителей увеличить эту нормы до 1 200 рублей, передает РБК.