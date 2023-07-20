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Маркетплейсы

При торговле через маркетплейс, продавцу нужно применять стандартные проводки

Между продавцом товаров и маркетплейсом заключается агентский договор. Поэтому продавцу следует применять стандартные проводки.
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При любом варианте агентского договора товар фактически реализует сам продавец за свой счёт, а маркетплейс лишь занимается посредничеством. Поэтому, у продавца будут стандартные проводки по реализации. Разница с продажей напрямую будет только в том, что после передачи товара продавцом на склад маркетплейса и до момента реализации его себестоимость будет отражаться на счете 45 «Товары отгруженные».

При этом агент может оказывать дополнительные услуги — доставка товара, рекламные услуги и выставлять на эти услуги отдельные документы. В этом случае в учете продаж на маркетплейсе следует делать такую же проводку, что и на агентское вознаграждение — Дт 26 (44) Кт 76.2, Дт 19 Кт 76.2, но на основании не отчета агента, а иного документа. Окончательный взаимозачет производится с учетом этих сумм.

Чтобы разобраться, как работать на маркетплейсе, и зарабатывать больше проводим 24 июля в 11:00 мск вебинар — Работа бухгалтера на маркетплейсах: от договора и ЛК до учета товара. Разберемся . Записывайтесь!

Спикер вебинара — Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ на вебинаре расскажет про:

  1. Маркетплейсы. Выбор площадки.

  2. Нормативно-правовая база работы на электронной площадке.

  3. Особенности учета.

  4. Маркировка товара.

  5. Отчеты в ФТС.

  6. Регистрация и работа с личным кабинетом селлера.

  7. Фулфилмент. Выбор схемы продажи товаров со склада.

  8. Что такое FBO, FBS.

  9. Работа с товарами.

  10. Как создавать продающие карточки товара.

Стоимость вебинара 399 ₽ вместо 1 950 ₽.Записывайтесь!

Комментарии

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