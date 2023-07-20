При торговле через маркетплейс, продавцу нужно применять стандартные проводки

При любом варианте агентского договора товар фактически реализует сам продавец за свой счёт, а маркетплейс лишь занимается посредничеством. Поэтому, у продавца будут стандартные проводки по реализации. Разница с продажей напрямую будет только в том, что после передачи товара продавцом на склад маркетплейса и до момента реализации его себестоимость будет отражаться на счете 45 «Товары отгруженные».

При этом агент может оказывать дополнительные услуги — доставка товара, рекламные услуги и выставлять на эти услуги отдельные документы. В этом случае в учете продаж на маркетплейсе следует делать такую же проводку, что и на агентское вознаграждение — Дт 26 (44) Кт 76.2, Дт 19 Кт 76.2, но на основании не отчета агента, а иного документа. Окончательный взаимозачет производится с учетом этих сумм.

Чтобы разобраться, как работать на маркетплейсе, и зарабатывать больше проводим 24 июля в 11:00 мск вебинар — Работа бухгалтера на маркетплейсах: от договора и ЛК до учета товара. Разберемся . Записывайтесь!

Спикер вебинара — Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ на вебинаре расскажет про:

Маркетплейсы. Выбор площадки. Нормативно-правовая база работы на электронной площадке. Особенности учета. Маркировка товара. Отчеты в ФТС. Регистрация и работа с личным кабинетом селлера. Фулфилмент. Выбор схемы продажи товаров со склада. Что такое FBO, FBS. Работа с товарами. Как создавать продающие карточки товара.