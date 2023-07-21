По совместительству декрет можно оформить позже, чем по основному месту

Если женщине выдали больничный лист по беременности и родам, не обязательно оформлять отпуск по беременности и родам с даты, указанной в больничном листе.

Такой отпуск оформляют по заявлению.

Если женщина работает на двух работах, то по основному месту можно уйти в отпуск по БиР с даты в больничном листе, а по совместительству – позже.

То есть, даты начала отпуска по БиР по основной работе и по совместительству не обязательно должны совпадать.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 06.07.2023 № ПГ/13721-6-1.

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