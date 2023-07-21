Сбербанк с 24 июля повышает ставки по вкладам до 10% годовых

Из-за повышения ключевой ставки вкладчики «Сбера» смогут выйти на доходность до 10% годовых.

С 24 июля 2023 года «Сбер» увеличивает ставки по своим сберегательным продуктам. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

В связи с изменением ключевой ставки ЦБ мы видим возможность улучшить условия по сберегательным продуктам «Сбера», сейчас мы детально прорабатываем их новые условия, — сказано в сообщении банка.

Теперь максимальная доходность по вкладам будет составлять 10% годовых.

Недавно мы писали, что Центробанк поднял ключевую ставку до 8,5%. Впервые с сентября 2022 года.