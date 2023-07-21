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Экономика России

⚡ Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5%

До этого момента регулятор не менял ставку с 19 сентября 2022 года. Она составляла 7,5% годовых.
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21 июня 2023 года совет директоров Центробанка решил поднять ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5% годовых. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Прежняя ключевая ставка составляла 7,5% годовых, она не изменялась с 19 сентября 2022 года.

ЦБ не исключает, что ключевая ставка будет расти в дальнейшем. Это нужно, чтобы стабилизировать уровень инфляции вблизи запланированных 4% в 2024 году.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, — говорится в сообщении.

Согласно прогнозам Центробанка, годовая инфляция в 2023 года составит 5-6,5%, а в 2024 году показатель вернется к 4%.

Комментарии

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