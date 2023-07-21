Wildberries запустил производство умных телевизоров

На смарт-ТВ будут предустановлены магазин приложений RuStore и голосовой ассистент «Маруся».

Маркетплейс Wildberries на заводах компании «Квант» в Московской и Воронежской областях начал производство смарт-ТВ под собственной торговой маркой RAZZ. Об этом пишут «Ведомости».

Чтобы телевизоры лучше продавались, на них будут устанавливать голосовой помощник «Маруся» и магазин приложений RuStore.

Компания собирается выпустить семь моделей смарт-ТВ с диагональю от 24 до 65 дюймов и разрешением 4К.

Стоимость девайсов будет от 7,5 тыс. рублей до 40 тыс. рублей, в зависимости от характеристик телевизора.

Wildberries также планирует запустить свой бренд электроники, маркетплейс будет делать холодильники, стиральные машины, пылесосы, планшеты, ноутбуки и смартфоны.