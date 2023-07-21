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IT-компании

Компании, которые работают с квантовыми коммуникациями, получат аккредитацию IT-компаний

Это нужно, чтобы организации могли получать одинаковые льготы и имели право на государственную поддержку.
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Согласно концепции регулирования отрасли квантовых коммуникаций, компании из этой сферы смогут получить аккредитацию как IT-организации. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко.

Компании, работающие с квантовыми коммуникациями, получат право аккредитоваться как российские организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий, — сказал Чернышенко.

Теперь производители оборудования для квантовых коммуникаций будут иметь те же льготы и получать господдержку, как и компании из сферы IT.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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