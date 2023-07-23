Если работник стал нерезидентом, НДФЛ надо пересчитать

Налоговыми резидентами РФ признаются лица, которые находятся в РФ от 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Статус (резидент/нерезидент) надо определять на дату каждой выплаты дохода.

Считают так: учитывается 12-месячный период, предшествующий дате получения дохода, в том числе начавшийся в одном календарном году и продолжающийся в другом году.

Считают все дни, когда человек находился РФ в течение 12 месяцев.

Если на дату получения дохода от налогового агента человек теряет статус налогового резидента РФ, то НДФЛ, удержанный с его доходов от источников в РФ (за весь год) подлежит перерасчету по ставке 30%.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.06.2023 № 03-04-06/50262.