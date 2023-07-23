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НДФЛ

Если работник стал нерезидентом, НДФЛ надо пересчитать

Налоговыми резидентами РФ признаются лица, которые находятся в РФ от 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Статус (резидент/нерезидент) надо определять на дату каждой выплаты дохода.
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Считают так: учитывается 12-месячный период, предшествующий дате получения дохода, в том числе начавшийся в одном календарном году и продолжающийся в другом году.

Считают все дни, когда человек находился РФ в течение 12 месяцев.

Если на дату получения дохода от налогового агента человек теряет статус налогового резидента РФ, то НДФЛ, удержанный с его доходов от источников в РФ (за весь год) подлежит перерасчету по ставке 30%.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.06.2023 № 03-04-06/50262.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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