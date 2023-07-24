Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Банкротство

По делу о банкротстве Game Insight арестовали счета основателей Mail.ru Group

Из-за проблем в игровой индустрии суд арестовал банковские счета бизнесменов на 75,9 млн рублей.
33

Арбитражный суд наложил арест на банковские счета экс-первого вице-президента Mail.ru Group Игоря Мацанюка, а также основателей интернет-холдинга Григория Фингера и Михаила Винчеля. Об этом пишет «Коммерсант».

Суд наложил арест на счета сооснователей Mail.ru Group на сумму 75,9 млн рублей. Именно столько просят кредиторы, чтобы рассчитаться с долгами по зарплате перед сотрудниками.

Компания «Гейм Инсайт» ушла из России в июне 2022 года. Активы передали новому руководству, которое должно было заниматься ликвидацией организации.

В июле 2022 года сотрудники начали жаловаться, что их увольняют без выходного пособия, а в августе они подали в суд иск с требованием вернуть зарплаты и рабочую технику.

«Гейм Инсайт» задолжала 125 млн рублей по зарплатам. Тогда же компания подала заявление о признании себя банкротом.

В марте 2023 года конкурсный управляющий подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих компанию.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Новая услуга бухгалтеру: персональная консультация

    Мы понимаем, что иногда у бухгалтера нет времени, чтобы следить за всеми изменениями в нормотворчестве и разбираться со всеми нюансами. Если вы столкнулись с проблемой, и не знаете, как ее решить, закажите Клерк.Консультацию.

    Новая услуга бухгалтеру: персональная консультация
    29
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    50
    Логотип 1С:Апрель Софт
    1С:Апрель Софт
    Перевод

    Перевод сотрудника на другую должность: виды и алгоритм оформления

    Работники могут перемещаться по карьерной лестнице, между подразделениями компании, в том числе расположенных в разных регионах. Причины — разные, но задача кадровика всегда одна — правильно оформить движение работника и соблюсти права сторон трудовых отношений.

    Перевод сотрудника на другую должность: виды и алгоритм оформления
    48
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Общество

    Татуировки, халат, цветные волосы, пирсинг, соцсети: как должен выглядеть врач?

    В этом видео ведущие Марина Демидова и аллерголог Алексей Бессмертный говорят о том, как должен выглядеть, говорить и вести себя врач. Так ли необходим халат? А обращение по имени-отчеству? Допустимы ли пирсинг, татуировки, модная одежда — и как к этому относятся коллеги и пациенты?

    10
    107
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Ведение бизнеса

    Модульбанк запустил сервис по обслуживанию кофейного оборудования Cafe.Tech на базе CafeStore

    Модульбанк запустил сервис Cafe.Tech, который возьмет на себя все задачи по подбору, кастомизации, обслуживанию и ремонту кофейного оборудования — от правильной водоподготовки до комплексного техобслуживания кофемашины. 

    46
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Вебинары для бухгалтеров

    Бесплатный вебинар! Выплата дивидендов без нарушений и проверок ФНС и ЦБ

    Целью любого акционерного общества является получение прибыли и последующее ее распределение акционерам. На этапе выплаты дивидендов компании допускают существенные нарушения, что в случае их выявления налоговой приводит к возникновению непредвиденных расходов.

    Бесплатный вебинар! Выплата дивидендов без нарушений и проверок ФНС и ЦБ
    58
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Налог на прибыль

    Налоговый ликбез. Как держать постоянно в тонусе всю бухгалтерскую службу компании

    Организации, применяющие общую систему налогообложения, обязаны считать и перечислять авансовые платежи по налогу на прибыль. В зависимости от того, какова сумма выручки, компания платит либо ежеквартально, либо ежемесячно. Минфин рассмотрел ситуацию, когда компания создана в феврале 2022 года, а ежемесячная выручка превысила 5 млн. руб. в ноябре 2022 года.

    Налоговый ликбез. Как держать постоянно в тонусе всю бухгалтерскую службу компании
    1
    188
    Логотип Клерк
    Клерк
    Налог на прибыль

    Когда новая организация должна платить ежемесячные авансы по налогу на прибыль

    Если у компании на ОСНО доход за 4 предыдущих квартала менее 60 млн рублей (15 млн рублей в квартал в среднем), то она не платит ежемесячные авансы по налогу на прибыль. Но у новых компаний позади нет 4 кварталов. Как поступить?

    Когда новая организация должна платить ежемесячные авансы по налогу на прибыль
    203
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Обзоры для бухгалтера

    Danone попал в крепкие хозяйственные руки, а в санкционных списках произошла ротация Тиньковых

    Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: ЦБ начал поднимать процентную ставку, срок военнообязанности расширяют по возрасту в обе стороны, Минцифры хочет сделать мега-базу данных для ИИ, в ЦУМе прошла онлайн-распродажа со скидками в 99,9%, а в Англии вводят уголовку за криптомемы.

    81
    Читать еще