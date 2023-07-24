По делу о банкротстве Game Insight арестовали счета основателей Mail.ru Group

Из-за проблем в игровой индустрии суд арестовал банковские счета бизнесменов на 75,9 млн рублей.

Арбитражный суд наложил арест на банковские счета экс-первого вице-президента Mail.ru Group Игоря Мацанюка, а также основателей интернет-холдинга Григория Фингера и Михаила Винчеля. Об этом пишет «Коммерсант».

Суд наложил арест на счета сооснователей Mail.ru Group на сумму 75,9 млн рублей. Именно столько просят кредиторы, чтобы рассчитаться с долгами по зарплате перед сотрудниками.

Компания «Гейм Инсайт» ушла из России в июне 2022 года. Активы передали новому руководству, которое должно было заниматься ликвидацией организации.

В июле 2022 года сотрудники начали жаловаться, что их увольняют без выходного пособия, а в августе они подали в суд иск с требованием вернуть зарплаты и рабочую технику.

«Гейм Инсайт» задолжала 125 млн рублей по зарплатам. Тогда же компания подала заявление о признании себя банкротом.

В марте 2023 года конкурсный управляющий подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих компанию.